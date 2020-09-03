جيزان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واساطلع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم, على جهود المدارس في دعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي، وتقديم الخدمات التقنية للطلاب وأولياء الأمور وذلك خلال زيارته لعدد من المدارس.والتقى الدكتور أبوهادي خلال زياراته الهيئة الإدارية وقادة المدراس, واستمع لشرح عن الجهود المبذولة في استكمال تسجيل الطلاب في المنصة، والإجابة عن استفسارات أولياء الأمور هاتفياً وعبر الحضور للمدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وقف على سير العمل في مبادرة "دليلك نحو منصة مدرستي"، التي أطلقتها الإدارة، بهدف مساندة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.وأثنى على الجهود الوطنية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات المدارس دعماً للعملية التعليمية، مشدداً على أهمية الاهتمام بالجانب التعليمي للطلاب والطالبات، ومتابعة العملية التعليمية من خلال المنصة، وتشكيل لجان للدعم التعليمي إضافة للدعم التقني، مضيفاً أن الإدارة خصصت العديد من اللجان داخل مكاتب التعليم لمساندة المدارس وتقديم الدعم اللازم لها، متمنياً للجميع عاماً دراسياً ناجحاً.// انتهى //20:57ت م0230