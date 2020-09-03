جيزان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسوقع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم اليوم، مذكرة تفاهم "عن بعد" تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، بما يوفر فرص تدريبية وبحثية لطلبة كلية الهندسة، إلى جانب تعزيز التعاون التقني والفني والتدريبي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل طرف انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور القحطاني أهمية إبرام مثل هذه المذكرة، التي تصب في تحقيق دور الجامعة الريادي في مجالات البحوث التقنية والتطوير العلمي المرتبط بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة من خلال الأبحاث التطبيقية، مضيفا أن بنود المذكرة تتضمن الاستفادة من مخرجات التعاون العلمي والبحثي، وإتاحة الفرص لطلاب الجامعة للتدريب في المؤسسة، والاستفادة من الموارد البشرية والمادية والمجالات البحثية المتوفرة لدى الطرفين.من جانبه أشار معالي محافظ مؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أن المؤسسة لا يقتصر دورها على إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، بل تولي اهتماما كبيرا بأعمال البحث والتطوير والتدريب فيما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر لتوطين هذه التقنيات، والعمل على دعم الابتكار والفرص في هذا المجال.وأكد المهندس العبدالكريم أن لجامعة جازان إسهامات وطنية في كافة المجالات التنموية، حيث عملت على إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة لرؤية المملكة 2030م، إضافة إلى تميز بحوثها العلمية وجودة مخرجاتها ومواكبتها لسوق العمل السعودي.// انتهى//21:18ت م0232