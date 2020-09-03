نواكشوط 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسبدأ اليوم وفد موريتاني برئاسة وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة إلى العاصمة المالية باماكو.وسيلتقي الوفد الموريتاني المتكون من الوزير وأربعة مسؤولين رفيعين بالوزارة، قادة الانقلاب العسكري في مالي إلى جانب بقية الفرقاء.وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومتراً، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.// انتهى //21:21ت م0235