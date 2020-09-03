القاهرة 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر2020 م واسالتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل الذي يزور القاهرة حالياً.وتناول اللقاء التعاون المشترك في مجال الدفاع والأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على مصر والاتحاد الأوروبي.// انتهى //21:22ت م0237