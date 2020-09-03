واشنطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، متأثرةً ببيانات سلبية حول معدلات البطالة الأمريكية، أثارت المخاوف حبال مدى تعافي الاقتصاد.وهبط خام برنت 30 سنتاً، أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 1.13 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.2 في المئة ، إلى 11.42 دولاراً للبرميل.// انتهى //22:38ت م0260