اقتصادي / أسعار النفط تتراجع متأثرة ببيانات سلبية حول معدلات البطالة الأمريكية
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
واشنطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس
سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، متأثرةً ببيانات سلبية حول معدلات البطالة الأمريكية، أثارت المخاوف حبال مدى تعافي الاقتصاد.
وهبط خام برنت 30 سنتاً، أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 1.13 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.2 في المئة ، إلى 11.42 دولاراً للبرميل.
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22:38ت م
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