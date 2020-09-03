رام الله 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في رام الله اليوم وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أشتيه بحث مع أوريسكو المستجدات السياسية وفرص خلق مسار سياسي جاد.وقال أشتية: إن "الموقف الدولي الصلب الرافض للضم أثبت أنه قادر على إفشال المخططات الإسرائيلية، ويجب أن يكون هناك موقف دولي موحد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضينا وداعم لتنفيذ القانون والقرارات الدولية".وتابع "إن إسرائيل تحاول حرف الأنظار عن سبب معاناة الشعب الفلسطيني وهو الاحتلال، نحو الأعراض الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنه، وتحويل الصراع من سياسي على الأرض إلى صراع لتحسين الظروف المعيشية تحت الاحتلال ".من جانبه، نقل أوريسكو تحيات رئيس وزرائه لودوفيك أوربان، وشدد على موقف بلاده الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية، وضرورة العمل الجاد للعودة للحوار في الوقت المناسب.// انتهى //22:38ت م0261