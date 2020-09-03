جدة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسوقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي بمدينة الرياض اليوم, مذكرة تفاهم بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في العديد من المجالات وفي مقدمتها مواجهة التطرف والغلو والإسلاموفوبيا ودعم قيم الحوار والتعايش والتعريف بقيم الإسلام الصحيح المبنية على الوسطية والتسامح والتعايش واحترام ثقافة الآخر.ووقع المذكرة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي معالي الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فيما وقعها عن رابطة العالم الإسلامي معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين نشر الوسطية والاعتدال وبيان رؤية الإسلام حول التطرف العنيف والإرهاب والانحراف الفكري والقضايا الإنسانية المعاصرة، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والثقافية والخيرية والإغاثية عبر الجهات المختصة التابعة لكلا الطرفين، وتنسيق الجهود والمواقف حيال القضايا التي تهم الأمة الإسلامية في المحافل الدولية.وتتضمن مجالات التعاون تنظيم لقاءات مع المفكرين والأكاديميين من أتباع الثقافات والحضارات والأديان الأخرى لبحث التعاون من أجل الحوار والتعايش، وإبراز الصورة الصحيحة للإسلام وقيمة الإنسانية العالمية.// انتهى //22:40ت م0262