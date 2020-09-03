رام الله 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسأكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستتسمر في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية مهما بلغ الثمن وعظمت التضحيات.وقال الرئيس محمود عباس خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام الله وبيروت: إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة شديدة الخطورة تواجه فيها قضيتنا مؤامرات شتى، أبرزها ما يسمى صفقة العصر ومخططات الضم، ونجتمع لبحث المخاطر والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية ولنحمي قرارنا الوطني المستقل.وأضاف: "قلنا مراراً إن قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، ولا يمكن أن نقبل أن يتحدث أحد باسمنا ولم ولن نفوض أحدا بذلك"، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبيته المعنوي الجامع الذي يجب أن تتضافر جهود قواه من أجل حمايته وتقويته.// انتهى //22:55ت م0265