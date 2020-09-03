المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسدشن رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمدينة المنورة الدكتور محمود اليماني أمس، الوحدة الحديثة المتنقلة للتبرع بالدم، وذلك بمقر إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة المدينة المنورة.وتتكون الوحدة من ثلاث حجرات وهي منطقة الانتظار وغرفتين للفحص مجهزة بجهاز قياس العلامات الحيوية وجهاز قياس الهيموجلوبين بالدم، وميزان قياس الوزن، بالإضافة لمنطقة فرز وحفظ الدم، كما أن الغرف الحديثة معزولة بشكل كامل لحفظ الخصوصية للمتبرعين، فيما تضم الوحدة المتنقلة ثلاجة بنك دم بسعة 5 أقدام، ومنصة عمل مع مغسلة، وتضم الوحدة أربعة كراسي تبرع بالدم، وجهازي لاحم أكياس الدم، وأربعة أجهزة هزاز أكياس الدم وشاشتي عرض.وفي الجانب الوقائي جُهزت الوحدة بنظام كشف حريق ونظام إلكتروني هيدروليكي لحفظ توازن العربة أثناء تقديم الخدمة.//انتهى//23:00ت م0266