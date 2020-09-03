الطوال 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة الطوال الليلة ، ورشة العمل الأولى مع ممثلي أهالي القرى التابعة للمحافظة ، بحضور رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد الأحوس ورئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالله بن حسن حمدي.وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الدكتور عبدالله حسن حمدي أن الورشة تأتي ضمن برامج المجلس للتواصل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، ومد جسور التواصل مع أهالي قرى المحافظة للتعرف إلى احتياجاتهم ومرئياتهم عن كثب، للاطلاع على المقترحات والملاحظات ولتلمس الاحتياجات المختلفة والعمل عل تذليل العقبات التي تواجه الأهالي, إضافة إلى توفير خدمات البلدية لجميع المواقع.وتضمن اللقاء أبرز القرارات والتوصيات التي رفعها المجلس إلى البلدية، ومنها اختيار ممثِّل لكُلِّ قرية من القرى التابعة لمحافظة الطوال، وعددها (١٦) قرية، لتكوين مجلس استشاري متعاون مع المجلس البلدي في تقديم المشورة.// انتهى //23:07ت م0271