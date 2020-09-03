عدن 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسأقرت الحكومة اليمنية استئناف النشاط الرياضي رسمياً للألعاب الرياضية كافة للعام 2020 و 2021 بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.أعلن ذلك وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني خالد صالح في تصريح اليوم، وقال إن الوزارة رفعت الحظر عن الأنشطة الرياضية بعد أن عقد قطاع الرياضة أكثر من اجتماع للاطلاع على حالة تفشي وباء كورونا وقررت السماح للأندية والاتحادات باستئناف ممارسة النشاطات الرياضية وذلك بالعودة التدريجية لتلك النشاطات.وحدد القطاع شهر سبتمبر مرحلة استعداد الأندية الرياضية للموسم الرياضي الذي يقام خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.// انتهى //23:37ت م0280