جدة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسحقق مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة ممثلاً في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب والاعتماد المؤسسي للتدريب والتطوير المهني بناء على توصيات لجنة تقييم جهات التطوير المهني في الإدارة التنفيذية للتطوير المهني بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.ويأتي تحقيق المجمع للاعتماد المؤسسي للتدريب والتطوير المهني نظير استكماله لشروط ومعايير الاعتماد المؤسسي كإحدى جهات التطوير المهني المستمر ولمدة ثلاث سنوات.وأكد المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة المجمع الدكتور سعيد الدعجاني أن الاعتماد المهني والتدريبي سيسهم في تدريب الممارسين الصحيين بكافة التخصصات، ومن شأنه العمل على تنمية قدراتهم وأدائهم بشكل مباشر.// انتهى //23:46ت م0283