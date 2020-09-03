حائل 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسانطلقت اليوم, فعاليات مهرجان التمور والأسرة بحائل وسط بيئة زراعية سياحية بمركز القاعد في منطقة حائل، حيث يستمر حتى الأول من أكتوبر 2020.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان علي العبيد أن فعاليات المهرجان التي شهدت إقبالاً من المتسوقين والزوار في يومها الأول ضمت معارض مصاحبة للمهرجان شملت معارض للتمور، وسوق النحالين، ومسرح الطفل، وممر الفود ترك، وممر الأسر المنتجة، ومحمية الطيور، وعروض للسامري والفنون الشعبية، وجلسات خارجية، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية.يذكر أن منطقة حائل التي تضم ما يقارب مليوني شجرة من النخيل، تشتهر بأصناف من التمور ذات جودة عالية منها الحلوة والخلاص والسكري والحمراء وغيرها.// انتهى //23:48ت م0284