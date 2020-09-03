رفحاء 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسصرفت جمعية "وارف" الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, الدفعة الأولى من مبادرة‫ "سندكم‬" بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لثلاثين أسرة ضمن مبادرة (‫ملتزمون‬، ومشروع ‫تكافل).وبينت جمعية وارف الخيرية أن المستهدفين 30 أُسرة بإجمالي المبادرة 72.000 ريال لمدة ثلاثة أشهر على ثلاث فترات كل فترة 24.000 ريال، بحيث تمنح 10 أُسر مساعدات مالية،و10 أُسر تسديد فواتير كهرباء، و10 أُسر سداد عقود إيجار موثقة بمنصة إيجار.وقدمت "وارف" شكرها للداعمين على تفاعلهم مع أنشطة الجمعية التي تخدم الأسر المحتاجة وتنمي أعمالها، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من دعم لبرامج الجمعية.// انتهى //23:49ت م0285