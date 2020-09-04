الأمم المتحدة 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها اليوم بصورة شخصية للمرة الأولى منذ نحو ستة أشهر، حيث حثّ رئيسها جميع الأعضاء على "تحفيز العمل متعدد الأطراف" مع استمرار جائحة كوفيد-19.وقال رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي في كلمته خلال الاجتماع: " إنه على الرغم من أننا لم نجتمع في هذه القاعة من مارس، فقد عملت الوفود التي تتخذ من نيويورك مقرّاً لها بلا كلل لدعم القيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أثناء مواجهة كوفيد-19 ".ووصف باندي الجمعية، بأنها "الهيئة التداولية الرئيسة" في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها واصلت العمل وإقامة الشراكات وتعميقها من أجل "إعادة البناء بشكل أفضل".وأثنى على "بصيرة" الهيئة في اعتماد وتمديد القرار 74/544 الذي سمح للأعضاء باعتماد أكثر من 70 قراراً وانتخاب رؤساء اللجان الرئيسية لدورة الجمعية الخامسة والسبعين القادمة.واستذكر رئيس الجمعية انتخابات الهيئة التي جرت في ظل الحفاظ على التباعد البدني لاختيار الرؤساء القادمين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة نفسها وأعضاء مجلس الأمن الجدد.وقال: "لقد استخدمنا أساليب افتراضية لجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم في يوم الميثاق التأسيسي، ومرة أخرى في جلسة استماع للأطراف المعنية بمناسبة الذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة"، شاكراً الأمانة العامة على "التزامها المتواصل".كما شكر المسؤول الأممي، الدول الأعضاء التي "أبدت ريادة " في الاستجابة للجائحة العالمية من خلال اعتماد قرارين "بمشاركة واسعة النطاق" مع الدعوة للتضامن والوصول العالمي إلى الأدوية والمعدات الطبية.وهنّأ باندي رئيس اللجنة الخامسة – المسؤول عن الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية – على "اعتماد أساليب إبداعية" سمحت للدورة المستمرة باختتام 21 مشروعاً توصيةً، وميزانية لحفظ السلام بقيمة 6.5 مليارات دولار للسنة المالية 2020 - 2021.وأشاد رئيس الجمعية العامة، بمنظمة الصحة العالمية لقيادتها الاستجابة لكوفيد-19 منذ البداية، مضيفاً: "لقد احتشدت منظومة الأمم المتحدة بأكملها لتلبية احتياجات الأشخاص الذين نخدمهم"، مع إشادة خاصة "بعاملينا في المجال الإنساني في الميدان وبقوات حفظ السلام" الذين يواصلون حماية المجتمعات في أكثر البيئات تعقيدا على مستوى العالم.وفي ختام كلمته، حث رئيس الجمعية العامة على تحفيز العمل متعدد الأطراف الآن، للوفاء بالالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية: "نبقى في هذا معا، كأمم متحدة. دعونا نواصل السعي معا من أجل الجميع ".// انتهى //00:04ت م0286