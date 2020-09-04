القاهرة 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واستغلب فريق الزمالك على فريق بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثالث.وعلى صعيد متصل، فاز فريق المقاولون العرب على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الــ 24 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاولون إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //00:25ت م0287