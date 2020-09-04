واشنطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند إغلاق السوق نتيجة الضغوط والمبيعات المكثفة التي تعرضت لها أسهم القطاع التكنولوجي.وهبط مؤشر داو جونز" بنسبة 2.8 في المئة (ما يعادل 807 نقاط) إلى 28292 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29199 نقطة وأقل مستوى عند 28074 نقطة.وانخفض المؤشر "ناسداك" بنسبة 5 في المئة (ما يعادل 598 نقطة) إلى 11458 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11894 نقطة وأقل مستوى عند 11361 نقطة، وتراجع المؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 3.5 في المئة (ما يعادل 125 نقطة) إلى 3455 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3564 نقطة وأقل مستوى عند 3427 نقطة.// انتهى //00:42ت م0292