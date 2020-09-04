القفل 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسبحث رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي خلال لقائه اليوم بمشايخ ومعرفي القرى، احتياجات الأهالي من الخدمات والمشروعات التنموية, بحضور رئيس البلدية المهندس مشعل الحاذق ورئيس المخفر المقدم موسى عكور.وشدد التركي على أهمية دور المشايخ والأعيان وتعاونهم مع الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتحقيق النتائج الإيجابية وتحقيق كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة وتوفير الرفاهية للمواطن.وجرى خلال اللقاء، مناقشة موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتقديم المبادرات البنّاءة التي تعود بالنفع والفائدة على الأهالي.// انتهى //00:44ت م0293