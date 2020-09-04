القاهرة 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، ١٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ١٨ حالة جديدة.وأوضح المتحدث وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو ٩٩٤٢٥ حالةً ضمنهم ٧٥٤١٥ حالة تم شفاؤها ٥٤٧٩ حالة وفاة.وكشف عن خروج ٧٨٩ متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين منه إلى ٧٥٤١٥ حالةً.// انتهى //01:14ت م0294