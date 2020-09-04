برازيليا 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 43773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 834 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم: إنه بهذه الحصيلة تخطى عدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4041638 إصابة​​​, فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 124614 شخصاً.وتُعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً بكوفيد- 19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حالات العدوى والوفيات.// انتهى //01:47ت م0295