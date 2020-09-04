عام / إصابات فيروس كورونا المستجد في البرازيل تتخطى عتبة الأربعة ملايين إصابة
الجمعة 1442/1/16 هـ الموافق 2020/09/04 م واس
برازيليا 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 43773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 834 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم: إنه بهذه الحصيلة تخطى عدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4041638 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 124614 شخصاً.
وتُعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً بكوفيد- 19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حالات العدوى والوفيات.
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