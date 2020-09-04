الطائف 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم منشأة نادي عكاظ الرياضيبمحافظة الطائف، بحضور عدد من الرياضيين في المنطقة.وفي مستهل جولة سموه في المنشأة الجديدة أُزيح الستار عن لوحة المشروع، ثم قام سموه بجولة تفقدية اطلع من خلالها على المشروع الذي بني على مساحة تبلغ (28,639) ألف متر مربع، وشمل ملعبًا رئيسًا لكرة القدم بسعة 2049 متفرجًا، وقاعة لكبار الشخصيات، إضافة إلى صالة رياضية متعددة الاستخدامات ومسبح "شبه أولمبي"، فضلًا عن 3 ملاعب خارجية للألعاب المختلفة، بمساحة تبلغ (1189) مترًا مربعًا، مع وجود مرافق إدارية وخدمية مميزة.من جانبه، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باسمه ونيابةً عن كافة رياضيي الوطن، خالص شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ، على الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه القيادةالكريمة للقطاع الرياضي.وأضاف سموه: "الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة أثمر ـ ولله الحمد ـ عن افتتاح عددٍ من المدن والمنشآت الرياضيةالخاصة بالأندية، ومنها منشأة نادي عكاظ الرياضية التي ستكون المكان المناسب لصقل مواهب شباب وشابات المحافظة وتنمية قدراتهم بإذن الله، كما أنها تعد واجهة مميزة لعموم ممارسي الرياضة والممارسين من أبناء المحافظة، حيث تعدالطائف من المحافظات المميزة التي تتميز بمناخ ملائم لاستضافة الأحداث الرياضية بشكل عام، ومعسكرات المنتخباتالوطنية والأندية في مختلف الألعاب".وبذلك يختتم سمو وزير الرياضة جولته التي شملت عددًا من المناطق بدأت بنجران ثم جازان ثم عسير ثم الباحة،وأخيرًا محافظة الطائف، وقف خلالها على عدد من المنشآت الرياضية والتقى فيها مجموعة من شباب وشابات هذهالمناطق، بالإضافة إلى حضور عددٍ من اللقاءات مع رواد الأعمال.// انتهى //03:45ت م0301