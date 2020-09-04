إسلام آباد 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان دعمها لعملية السلام الأفغانية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن مصالح باكستان مرتبطة مع الصين، وأن البلدين لديهما عزم مشترك على دعم الاستقرار الإقليمي.وسلطت الضوء على الوضع في كراتشي كبرى مدن باكستان حيث تواصل قوات الجيش والسلطات الحكومية جهودها لمعالجة حالة الشلل المسيطرة على النشاط العام في المدينة بسبب السيول والفيضانات.وأخبرت عن نقل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قلق بلاده إلى حكومة فرنسا إزاء قرار مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.وتناقلت أنباء مقتل 28 شخصاً وإصابة العشرات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية على تعزيز قطاع السياحة في البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير هذا القطاع.وعرجت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لفتح المدارس والمصالح التعليمية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وتطرقت إلى فرض هيئة الاتصالات الباكستانية الحظر على خمس تطبيقات على الهواتف الخلوية لعدم التزامها بالقوانين المحلية.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين إثر انفجار لغم أرضي بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان.وأشارت في الشأن الدولي تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ بالتعاون لمنع الحروب في المنطقة مستقبلاً.وتابعت جهود منظمة الصحة العالمية التي تسعى لسرعة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لاحتواء هذه الجائحة العالمية.// انتهى //07:05ت م0004