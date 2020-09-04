سول 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية.وذكر المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 الفا و 842 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة.// انتهى //07:06ت م0006