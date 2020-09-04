برلين 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 782 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 246948.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321​​​.وبحسب البيان فقد تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص.// انتهى //07:18ت م0010