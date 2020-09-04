عام / ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/1/16 هـ الموافق 2020/09/04 م واس
برلين 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 782 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 246948.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321.
وبحسب البيان فقد تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص.
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