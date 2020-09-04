عام / ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 1442/1/16 هـ الموافق 2020/09/04 م واس
  • Share on Google+

برلين 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 782 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 246948.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321​​​.
وبحسب البيان فقد تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص.
// انتهى //
07:18ت م
0010