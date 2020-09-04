طرابلس 16محرم 1442 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قرار المجلس الرئاسي قرارا يقضي برفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا، ويقضي القرار رقم 584 لسنة 2020 بأن يباشر باشاغا مهامه من تاريخ الخميس ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه ، موضحه ان المجلس الرئاسي أصدر قرارا يقضي بوقف باشاغا "احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري.وأشارت الصحف إلى ان حوار ليبي – ليبي سيعقد خلال السبت والأحد القادم بين طرفي النزاع في ليبيا ،في لقاءات مباشرة وأولوية بين مجلس النواب المنتخب وما يسمى المجلس الاعلى للدولة، برعاية أممية من اجل ايجاد تسوية سياسية انطلاقاً من اتفاق الصخيرات الذي سبق ووقعته الأطراف الليبية في المغرب .ونوهت الصحف إلى تقديم سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية محمد سيالة ، مبينة أن الجانبين بحثا خلال لقائهما بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس التحضير لزيارة وزير الخارجية الإسباني لطرابلس الفترة القادمة والعلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وتناولت الصحف تجديد مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن كيلي كرافت معارضة بلادها لأي خطة رامية لتقسيم ليبيا أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين، مرحبة خلال كلمتها بمجلس الأمن بإعلان وقف إطلاق النار ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط والعودة إلى المحادثات السياسية، موضحة أن الحل السياسي سيكون صعب المنال إذا استمر الداعمون الخارجيون في تغذية الصراع بليبيا.ونقلت استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وآفاق التعاون بين الطرفين العربي والأوربي على مختلف الأصعدة،إذ شدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض .وعرجت الصحف على تجديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية "جوزيف بوريل" التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.وتطرقت الصحف إلى تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب برويل ، على ضرورة «مغادرة كل المرتزقة من ليبيا، ووقف التدخل الأجنبي في البلاد، ووقف تدفق الأسلحة وإعطاء فرصة للسلام»، مشيرًا إلى أن لمصر في هذا السياق «دورا لا يمكن أن تقوم به أي دولة أخرى»، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي المساهمة في هذا الشأن.// انتهى //07:44ت م0012