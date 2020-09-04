الرياض 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:نيابة عن الملك.. أمير مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة.فيصل بن مشعل يكرم مميزي «التعلم عن بعد» في القصيم.فيصل بن فرحان: فتح الحدود سينعش الاقتصاد.عبدالله بن زايد ينوه بقدرة المملكة على حشد الجهود العالمية لمواجهة كورونا.نائب أمير مكة المكرمة يستقبل وزير النقل.أمير الباحة رئيساً فخرياً لجمعية الزيتون.لقاء سعودي - عراقي لبحث تسريع افتتاح منفذ جديدة عرعر.ورشة عمل لرسم ملامح نظام «تقاضي».قرار مرتقب.. توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.كورونا.. 1454 حالة تعافٍ جديدة.كارثة جديدة محتملة في بيروت.الحدود الشمالية تستهدف صداقة الطفولة.إرهابي يكشف تعاون «الحوثي» و«القاعدة».أوغلو: تصعيد تركيا في «المتوسط» ينذر بمواجهة عسكرية.قلق أمني إسرائيلي من انهيار السلطة الفلسطينية.// يتبع //08:00ت م0013