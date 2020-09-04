القاهرة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، وتناولت جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط ومكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.وركزت في الإطار ذاته على تأكيد الرئيس المصري، تمسك بلاده بحقوقها المائية في قضية سد النهضة، وتشديده على موقفها الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، ودعمها للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة جميع المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مروراً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة "إعلان القاهرة".ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مبرزة مواصلة تركيا حشد المرتزقة في طرابلس في مؤشر باتجاه تصعيد محتمل.وسلطت الضوء على تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً عربيًا أوروبيًا مشتركًا من أجل تثبيت الإجماع الدولي القائم حول محددات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين، وما يتضمنه من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وتحدثت صحف القاهرة عن تجاوز أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 26 مليون مصاب.// انتهى //08:31ت م0020