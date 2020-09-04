الدمام 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية، الاثنين المقبل، محاضرة بعنوان "فضائل المعروف والإحسان إلى الخلق"، في جامع الأوزاعي بالثقبة بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:12ت م0022