بيروت 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج الاستشارات غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب مع الكتل النيابية للتشاور بشأن الصيغة الحكومية المقبلة.وأشارت إلى تنبيه الحكومة اليونانية أمس أن الحوار مع تركيا ليس ممكنًا في ظل ما وصفته بالتهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض التي تمارسها، محذرة أنقرة من فرض عقوبات أوروبية عليها.وتطرقت صحف الجمعة إلى إعلان السلطات العراقية أمس أن شركة أمنية في منطقة القادسية ببغداد، تم استهدافها بصاروخ كاتيوشا مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أية خسائر بشرية.وأوردت صحف بيروت إعلان السلطات الأفغانية أمس الإفراج عن كل سجناء حركة طالبان الـ400 المتبقين تقريبًا بموجب اتفاق تبادل سجناء باستثناء قلة رفضت فرنسا وأستراليا إطلاق سراحهم.ونقلت تأكيد وزارة الخارجية الصينية أمس أن بكين سترد بالطرق المشروعة على القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الدبلوماسيين الصينيين.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس أنه يجب على إيران التوقف عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب في المنطقة، موضحًا أن بلاده فرضت عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا بسبب أنشطتها المتعلقة بقطاعي البترول والبتروكيماويات.// انتهى //10:00ت م0023