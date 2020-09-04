رام الله 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات اجتماع الأمناء العامين للفصائل أن الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة، وفي مقدمتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرفض بشكل مطلق جميع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتجاوز حقوقنا المشروعة، كما يرفض أي مساسٍ بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.وسلطت الصحف الفلسطينية اليوم الضوء على مباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وزير الخارجية الروماني بوغدان اوريسكو المستجدات السياسية وفرص خلق مسار سياسي جاد.وأولت اهتمامًا أقوال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية السلمية والخطط التي طرحتها، لا يمكن أن تقود لعملية سلمية متوازنة، تُفضي إلى حل دائم وعادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأوردت صحف فلسطين أقوال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ، إن المجتمع الدولي شريك للاحتلال الاسرائيلي في جرائمه وتنكيله بالأسرى، وذلك كونه لا يمارس سوى الصمت والسكوت ولعب دور المتفرج وعدم إعطاء قضية المعتقلين الفلسطينيين أياً من استحقاقاتها القانونية والإنسانية.وأخبرت عن اقتحام 53 مستوطنًا و70 طالبًا يهوديًا ساحات المسجد الأقصى، إضافة إلى 11 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات المسجد.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و612 حالة تعافٍ .// انتهى //10:49ت م0025