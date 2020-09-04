سيئول 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسمدّدت كوريا الجنوبية اليوم قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة، في العاصمة سيئول وضواحيها لمدة أسبوع آخر حتى 13 سبتمبر الجاري.وأفاد المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية أنه سيتم تمديد المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي، الذي يُطبق حاليا في العاصمة وضواحيها، حتى يوم 13 سبتمبر.وبموجب قرار الحكومة تمديد المستوى 2.5، تُطبق إجراءات تقييد عمل المطاعم والمخابز والمقاهي، وغلق المنشآت الرياضية الداخلية والمعاهد التعليمية الخاصة في العاصمة وضواحيها باستمرار.ويعد المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي أكثر صرامة من إرشادات المستوى الثاني التي تُطبق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بموجب نظام التباعد الاجتماعي المكون من 3 مستويات.وكان من المقرر أن تنتهي قيود التباعد الاجتماعي في السادس من شهر سبتمبر الجاري.// انتهى //11:27ت م0026