نواكشوط 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستستأنف موريتانيا رحلاتها الخارجية ابتداء من 11 سبتمبر الجاري، بعد توقف استمر أشهرًا بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الموريتانية للطيران في بيان لها أنها ستنظم رحلات أسبوعية، باتجاه عدد من العواصم الأفريقية، داعية الراغبين في السفر عبر خطوطها ، إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على معلومات مفيدة تتعلق بشروط السفر التي تم وضعها من طرف السلطات في إطار التصدي لجائحة كوفيد - 19".// انتهى //11:28ت م0027