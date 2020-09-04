موسكو 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1015105 إصابات.وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أنه سجّل 121 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 17649 حالة، مشيرًا إلى تعافي 5812 شخصًا، ليصل عدد المتعافين إلى 832747 شخصًا.// انتهى //11:31ت م0028