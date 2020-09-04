تونس 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تعهد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي بإيقاف النزيف الاقتصادي وتأهيل البلاد للنهوض في الفترة القادمة، وذلك خلال كلمته في موكب تسليم وتسلم السلطة، وإشارته إلى أن العوامل والمناخ الصعب الذي نشأت فيه الحكومة لن يثنيها عن بذل كل الجهود لإيقاف النزيف الاقتصادي الكبير.وأخبرت عن تسجيل وزارة الصحة التونسية 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 4394.وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية السلمية والخطط التي طرحتها، لا يمكن أن تقود لعملية سلمية متوازنة، تُفضي إلى حل دائم وعادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتناولت تأكيد الحكومة اليونانية أن الحوار مع تركيا ليس ممكنًا في ظل ما وصفته بالتهديدات ومحاولات الابتزاز التي تمارسها هذه الأخيرة، محذرة أنقرة من فرض عقوبات أوروبية عليها.وكتبت صحف تونس عن تسجيل الهند 83 ألفا و341 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و936 ألفا و747 إصابة.// انتهى //11:40ت م0030