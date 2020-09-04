المذنب 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسشاركت جمعية البر الخيرية بمحافظة المذنب بمعرض تعريفي على هامش الفعاليات المصاحبة لمهرجان سكرية المذنب الحمراء، الذي يقام بالسوق المركزي للخضار والتمور بالمحافظة ويستمر حتى 15 محرم.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمذنب عمر بن حمد النقيثان أن مشاركة الجمعية في مثل هذا المهرجان تأتي بهدف التعريف بما تقدمه الجمعية من مشاريع خيرية تتمثل في تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية للأسر والافراد، وأتاحت الفرصة للوصول لذوي الثراء للإنفاق والبذل والعطاء للإسهام في دعم المشاريع الخيرية للجمعية.وأبان النقيثان أنه مع انطلاقة المهرجان أطلقت الجمعية مبادرة "قرضك بدون فوائد" لتمكين الشباب من العمل في مهرجان السكرية الحمراء بمبلغ قدره ٣٠٠٠ ريال يتم سداده خلال سنة بأقسط ميسرة.// انتهى //11:44ت م0031