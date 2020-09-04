القاهرة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2ر3 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 627.3 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، إذ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 81ر11180 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس 70" بنسبة 0.78% ليسجل 26ر1849 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.44% لينهي التعاملات عند مستوى 22ر2748 نقطة .وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 1ر1 مليار جنيه من خلال تداول 3ر346 مليون ورقة منفذه على 39 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر88% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 4ر6% والعرب على 7ر4% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 1ر1 مليون جنيه، وأن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر6 مليون جنيه.// انتهى //11:54ت م0034