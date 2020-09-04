موسكو 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الأمن الروسية اليوم 13 شخصًا كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.وأفاد بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه اعتقل 13 مواطنًا روسيًا في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.وأوضح البيان أن مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم، تؤكد المخططات الإجرامية، مبينًا أنه يوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.وأشار البيان إلى العثور على أربع قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.// انتهى //12:14ت م0036