الرباط 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم رصدها لحصيلة فيروس كورونا المستجد بالمغرب، لافتة إلى تجاوزت عدد الإصابات عتبة 65 ألف إصابة، فيما تعدى عدد المتعافين 50 ألف متعافٍ.واهتمت بتسلّم الحكومة التونسية الجديدة مهامها برئاسة هشام المشيشي، الذي تعهد بإيقاف النزيف الاقتصادي، وتأهيل البلاد للنهوض في الفترة القادمة.وأبرزت صحف الرباط تعبير الأمم المتحدة عن أسفها لاستمرار انتهاكات الحظر المفروض منذ 2011 على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وذلك خلال جلسة خصصها مجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا.وتناولت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد في أول زيارة رسمية للعراق، بهدف إطلاق مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" .وواصلت صحف الجمعة اهتمامها بتصعيد التوتر في شرق المتوسط، مبرزة دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لليونان وتركيا، إلى خفض التوتر لوقف التصعيد حول حقوق بحرية وحقول غاز متنازع عليها.وتناقلت صحف المغرب تأكيد وزارة الخارجية الصينية أن بكين سترد بالطرق المشروعة على القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الدبلوماسيين الصينيين.// انتهى //12:23ت م0037