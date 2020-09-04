الخرطوم 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، توجيه وزارة الداخلية السودانية أمس سكان ضفاف النيل بفروعه المختلفة وسكان الجزر، باتخاذ الحيطة والحذر عقب بيان لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية بتعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في منسوب النيل خلال الـ 3 أيام المقبلة.وركزت على اتفاق الحكومة السودانية "والجبهة الثورية" مسار دارفور على تشكيل القوة الوطنية لحفظ الأمن والسلام في دارفور قوامها 20 ألف جندي.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى تحرير الجيش اليمني مواقع عسكرية استراتيجية من ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والبيضاء.ونقلت عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قوله "إن مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية السلمية والخطط التي طرحتها، لا يمكن أن تقود إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وأشارت صحف الجمعة إلى عقد وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اجتماعات غدًا في المغرب، وذلك للتشاور على تغيير رؤساء المؤسسات السيادية، إضافة إلى التشاور حول سبل حل الأزمة الليبية سياسيًا والترتيب لحوار جنيف المزمع عقده خلال أسابيع.ونشرت تأكيد الخارجية الأمريكية أنها قررت تعليق بعض المساعدات إلى إثيوبيا مؤقتاً، وذلك بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن مشروع سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا.وأخبرت صحف السودان أن الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل لفيروس "كوفيد- 19" بحلول نهاية العام، وهي الدفعة الأولى ضمن صفقة أبرمت مع شركة أدوية بريطانية.// انتهى //13:03ت م0041