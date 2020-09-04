نواكشوط 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعربت موريتانيا عن وقوفها إلى جانب الشعب المالي في الظرف الراهن ومؤازرته، في حدود ما تسمح به القواعد والأعراف الدولية، للخروج من الأزمة عبر انتقال دستوري مقبول ومتًشاور عليه من قبل الشعب.وأكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ختام زيارته إلى مالي، أن الإرهاب المترصد بالبلاد وبمنطقة الساحل كلها لن يهادن ولن يراعي الظروف الحالية التي تعيشها دولة مالي.وعبر عن مخاوف بلاده من استغلال الإرهابيين للوضع الراهن الذي تعيشه دولة مالي، مشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ذلك.ودعا وزير الخارجية الموريتاني جميع الأطراف إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للدفع قدمًا نحو اتفاق حول القضايا العالقة مثل مدة الانتقال وتشكيل الحكومة.// انتهى //13:27ت م0045