الباحة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أكثر من 1100 زيارة ميدانية للمدارس خلال الأسبوع المنصرم.وأوضح مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق أن الزيارات الميدانية نفذها 225 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات, وركزت الزيارات على تقديم جميع أشكال الدعم للقادة والمعلمين والطلاب للدخول لمنصة مدرستي واستكمال إنشاء الجداول ونشرها وإسنادها وإنشاء الفصول الافتراضية واستكمال العلاقات التدريسية ودعم جهود المدارس كمراكز دعم فني لأولياء الأمور.وبين أنه تخلل الزيارات ورش عمل مع قادة المدارس والمعلمين للعمل على المنصة بهدف تفعيل دور المشرف التربوي في التعليم عن بعد, ولضمان السرعة في إنجاز المهام تم تصميم استمارات وروابط إلكترونية للوقوف على الأداءات الصّفية, فيما شكّل الإشراف التربوي فرقاً لتحليل نتائج الزيارات تواصل عملها بشكل يومي لتحسين الأداء وتشخيص المعوقات وتقديم الدعم الفني اللازم للمدرسة لأداء مهمتها بما يضمن تقديم خدمة أفضل للطالب والطالبة.// انتهى //14:00ت م0051