الرياض 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسبدأ سائق الراليات السعودي راكان الراشد مشواره مع بطولة العالم للراليات (WRC) عندما يشارك في غمار رالي إستونيا الجولة الرابعة من البطولة والتي ستقام خلال الفترة من 4 وحتى 6 سبتمبر، وهي الجولة الأولى بعد استكمال البطولة إثر توقفها بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".ويطمح السائق السعودي الذي تدرّج خلال المواسم السابقة في البطولة الأوروبية للراليات إلى أن وصل إلى بطولة العالم إلى اكتساب مزيد من الخبرات وصقل موهبته في البطولة العالمية والتي يعتبر السائق العربي الوحيد المشارك بها.وسيشارك مع الراشد ملاحه البرتغالي هيوجو ماجاليس على متن سيارتهما فولكس فاجن بولوGTI يقطعان 17 مرحلة تمثل 232 كيلو متر، وسط منافسة 60 سائق يمثلون أكثر من 13 دولة مختلفة.وكان الراشد قد بدأ موسمه بالمشاركة في رالي آركتك القطب الشمالي الجولة الأولى من بطولة فنلندا للراليات، والتي جاءت تحضيرًا للمشاركة في بطولتي العالم والأوروبية للراليات.يذكر أن بطولة العالم للراليات لهذا الموسم تم تقليصها من 13 جولة إلى 8 جولات بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بقرار من الاتحاد الدولي للسيارات.// انتهى //14:30ت م0054