الدمام 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 791 جولة رقابية، استهدفت الأسواق التجارية ومساكن العمالة في حاضرة الدمام، اسفرت عن قيد 50 مخالفة عدم التقييد بالتدابير الصحية وعدد 6 مخالفات تكدس.كما قامت الأمانة برفع 7497 طن من النفايات، وإزالة 3637 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر المعنية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 948 موقعاً بمشاركة 480 فرداً ضمن الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي.وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 في الأمانة استقبل 346 بلاغاً حول أعطال في المرافق العامة والشوارع، إضافة إلى 19 بلاغاً لعدم التقييد بالإجراءات الاحترازية والوقائية في عدد من المراكز التجارية وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود تزاحم داخل المنشآت التجارية والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.وأكد المتحدّث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان استمرار الخطة الدورية التي تقوم بتنفيذها الأمانة بشكل يومي في نطاق حاضرة الدمام والمحافظات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيراً الى تكثيف جهود الأمانة لحماية المجتمع، وتحقيق البيئة الآمنة للجميع.//انتهى//14:48ت م0061