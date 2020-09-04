جدة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واساختتمت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، فعاليات ملتقى الإرشاد الجامعي لطالبات السنة التحضيرية الذي نظمته وكالة عمادة شؤون الطلاب للسنة التحضيرية بشطر الطالبات.وشهدت فعاليات الملتقى الذي أقيم افتراضياً ، واستمر أربعة أيام على حزمة من البرامج واللقاءات ، حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الطالبات المستجدات.وهدف الملتقى إلى تعريف الطالبات بالعمادات المساندة وماتقدمه لهن من خدمات خلال دراستهن الجامعية، وإلى تهيئة الطالبات للدراسة الجامعية من خلال اللقاءات الإرشادية المتنوعة والمقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، التي عقدت خلال الملتقى بما يزيد على عشرين لقاء تعريفياً وإرشادياً.كما نُظم على هامش الملتقى معرضاً افتراضياً اتاح للطالبات فرصة التعرف على الكليات وماتضمها من تخصصات علمية متعددة، يمكن للطالبات التخصص فيها بعد اجتياز السنة التحضيرية.// انتهى //14:49ت م0062