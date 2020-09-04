الطائف 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، محافظات الطائف ، وجدة وأضم ، وتربة وميسان , وبحرة، وخليص، ورابغ .بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.// انتهى //14:49ت م0063