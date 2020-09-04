الدمام 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسيواصل مهرجان أفلام السعودية الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء" عن بعد في دورته السادسة بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، ويختتم فعالياته في 6 سبتمبر الجاري 2020م .وشهد المهرجان أمس عرض 9 أفلام سعودية تعرض لأول مرة واستضافة مؤلفيها للحديث حول ما تضمنته الأفلام من اهداف وأبعاد إخراجية وحبكة درامية، إضافة إلى عقد عدد من الندوات الثقافية وورش العمل التي يشارك فيها 20 مشتركاً ومشتركة في صناعة الأفلام والتأليف والموسيقي الذين تم اختيارهم من أصل 103 مشتركين .//انتهى//16:22ت م0068