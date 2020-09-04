سيئون 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية سيئون بحضرموت أمس الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في سيئون.وتتضمن الشحنة أسرّة فحص طبي، وأجهزة تنفس صناعي عادية ومتحركة، و أجهزة قياس درجة الحرارة، وفحص السكر مع الأشرطة، وضغط الدم إلكتروني، و عربة إسعاف أولي، وسماعات طبية، ومعقمات، وسيتم تأمين الشحنة بمستودعات نموذجية ومن ثم إعادة توزيعها للمحافظات وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان اليمنية.حضر التدشين نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري.وعبر نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي في تصريح صحفي عن سعادته البالغة في تدشين الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء فيروس كورونا في المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أنها امتداد للدفعات الخمس السابقة من الشحنات الدوائية والأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، وقال: "إننا في هذه اللحظات لا ننسى ما قدمته وتقدمه المملكة من مشاريع في كافة القطاعات الصحية للشعب اليمني.وتقدم الخنبشي بالشكر والتقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم في دعم القطاع الصحي اليمني.وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق لمكافحة تفشي فيروس كورونا والحد من آثاره الخطيرة.//انتهى//16:26ت م0071