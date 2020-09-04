لندن 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مطالبة رجال أعمال وشركات كبرى السلطات بتوفير أجهزة فحص فيروس كرونا المستجد عبر المطارات والموانئ البرية من أجل المساعدة في تسهيل إجراءت السفر وإعادة تنشيط الاقتصاد.وتناولت على صعيد منفصل مخاوف من حدوث اضطرابات في سلسلة الواردات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بربكيزت مع اقتراب موعد المغادرة الرسمي نهاية العام الجاري.وتناولت صحف الجمعة أنباء عن رصد فرق الإغاثة في بيروت أصوات ربما تكون لأشخاص تحت ركام أحد البنايات التي تحطمت جراء الانفجار الأخير، وكتبت في شأن متصل عن عثور السلطات اللبناية أمس على أكثر من أربعة أطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار بالقرب من المرفأ.وعرجت على إعلان حرس الشواطئ الياباني وفاة شخص آخر انتُشِل من المياه أثناء عمليات البحث عن طاقم سفينة المواشي التي تحطمت أمس بالقرب من شواطئ البلاد وعلى متنها أكثر من 40 شخصا و 6000 رأس من الماشية.// انتهى //16:27ت م0072