القاهرة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط أن بنك الاستثمار الأوروبي وقع عقدًا بقيمة 800 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلاً عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المشاط في بيان اليوم أن الاتفاقية بين البنكين تأتي ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 9ر1 مليار يورو، يتم من خلالها توفير تمويلات بقيمة 1ر1 مليار يورو لصالح قطاع النقل، و800 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص.// انتهى //16:27ت م0073