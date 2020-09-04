منفذ الوديعة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 3,056 سلة غذائية تزن 339 طنًا و 216 كيلو غرام، ومواد إيوائية تحتوي على 10 خيام و 200 بساط و 600 بطانية تزن 7 أطنان و 440 كيلو غرام، و مواد طبية متنوعة تزن 2 طن و272 كيلو غرام، تستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، سيئون، مأرب، حجة.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.//انتهى//16:30ت م0074